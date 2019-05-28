Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, известный болельщик московского «Спартака», призвал футбольных фанатов отказаться от матчей «красно-белых».
Российский теннисист считает, что ситуацию в народной команде могут изменить только болельщики своим отсутствием на трибунах.
Если 30–35 тысяч не придёт на первые матчи сезона, то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий, — написал спортсмен в своём аккаунте в Twitter.
Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах, мы 🔴⚪️сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона, то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019
Евгений Кафельников очень переживает за любимый клуб и является одним из самых ярых и ответственных болельщиков, в связи с чем выступает с частыми призывами к фанатам «Спартака» и руководству клуба. Владельца команды Леонида Федуна он попросил полностью поменять руководство «Спартака», писал News.ru.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и ЦСКА сыграют в квалификацию Лиги Европы.