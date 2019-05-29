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Леонид Слуцкий не смог вывести «Витесс» в Лигу Европы 

Вести.Ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: EPA
В чемпионате Нидерландов завершился ответный поединок плей-офф между "Витессом" и "Утрехтом", в котором определялся обладатель путевки в Лигу Европы. Им стал "Утрехт", который одержал победу над подопечными Леонида Слуцкого.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Утрехта. Голы забивали Сирил Дессерт и Симон Густафссон, а "Витесс" не смог доиграть встречу в полном составе — на 78 минуте поединка удаление схлопотал Дауд Мохаммед.
Первый матч между командами закончился ничьей и, таким образом, Леониду Слуцкому не удалось вывести свою команду в еврокубки в свой первый сезон в Нидерландах.
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Футбол , Симон Густафссон , Леонид Слуцкий
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