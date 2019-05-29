Леонид Слуцкий не смог вывести «Витесс» в Лигу Европы

В чемпионате Нидерландов завершился ответный поединок плей-офф между "Витессом" и "Утрехтом", в котором определялся обладатель путевки в Лигу Европы. Им стал "Утрехт", который одержал победу над подопечными Леонида Слуцкого

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Утрехта. Голы забивали Сирил Дессерт и Симон Густафссон , а "Витесс" не смог доиграть встречу в полном составе — на 78 минуте поединка удаление схлопотал Дауд Мохаммед.

Первый матч между командами закончился ничьей и, таким образом, Леониду Слуцкому не удалось вывести свою команду в еврокубки в свой первый сезон в Нидерландах.