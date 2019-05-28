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Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков 

Газета.Ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов — защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
По информации Football Italia, на тренировке, которую подопечные Сарри проводят в Баку, между футболистами произошел небольшой конфликт. Однако Сарри из-за этого пришел в ярость и ушел с тренировочного занятия, выкинув по дороге свою бейсболку.
Стоит отметить, что это не первый конфликт с участием Игуаина на тренировках.
В Баку "Челси" предстоит сыграть с "Арсеналом" в финале Лиги Европы 29 мая.
Ранее Сарри оценил вероятность перехода в "Ювентус".
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Футбол , Гонсало Игуаин , РИА Новости
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