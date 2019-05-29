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Россиянин пострадал из-за драки между британскими болельщиками в Баку 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин оказался в ненужное время в ненужном месте. Он зашел в один из бакинских баров, когда там вовсю разгорелся конфликт между фанатами английских клубов «Челси» и «Арсенал». Мужчине порезали лицо.
Футбольные болельщики прилетели из Великобритании в Азербайджан, чтобы посмотреть финал Лиги Европы. Он состоится 29 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Однако за день до начала турнира англичане устроили потасовку в одном из баров Баку. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Пярвиз Абубекиров. По его словам, в результате драки серьезно пострадал болельщик «Челси» Андерсон Челс. Его доставили в Центральную клиническую больницу. Хотя угрозы для его жизни нет, врачи оценивают состояние Челса как среднетяжелое.
«Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России, которому была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте», — отметил Абубекиров.
Ежегодный футбольный турнир Лига Европы проходит под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). Лига Европы считается вторым по престижности клубным футбольным турниром после Лиги чемпионов.
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Футбол , УЕФА , Минздрав РФ , РИА Новости
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