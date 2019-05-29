Фанаты испортили машину девушки вратаря «Ливерпуля»

Фанаты стамбульского "Бешикташа" испортили машину девушки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, выступающего на правах аренды в турецком клубе, сообщает "Советский спорт".

Кариус перешел в "Бешикташ" летом 2018 года на правах аренды сроком на два сезона. В СМИ сообщалось, что в клубе недовольны игрой голкипера. Руководство турецкой команды намерено досрочно вернуть его в "Ливерпуль". Однако, согласно условиям договора, Кариус не сможет вернуться в английский клуб раньше 2020 года.

В прошедшем сезоне немецкий вратарь принял участие в 30 матчах чемпионата Турции, в которых пропустил 37 мячей.

Ранее сообщалось, что опозорившийся в финале Лиги чемпионов вратарь может продолжить карьеру в Греции.