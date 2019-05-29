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Фанаты испортили машину девушки вратаря «Ливерпуля» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фанаты стамбульского "Бешикташа" испортили машину девушки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, выступающего на правах аренды в турецком клубе, сообщает "Советский спорт".
Снимок автомобиля опубликовала в инстаграме София Томалла. Вандалы написали на автомобиле слово "неудачник".
Кариус перешел в "Бешикташ" летом 2018 года на правах аренды сроком на два сезона. В СМИ сообщалось, что в клубе недовольны игрой голкипера. Руководство турецкой команды намерено досрочно вернуть его в "Ливерпуль". Однако, согласно условиям договора, Кариус не сможет вернуться в английский клуб раньше 2020 года.
В прошедшем сезоне немецкий вратарь принял участие в 30 матчах чемпионата Турции, в которых пропустил 37 мячей.
Ранее сообщалось, что опозорившийся в финале Лиги чемпионов вратарь может продолжить карьеру в Греции.
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Футбол , София Томалла , Советский спорт
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