Дочь Карреры показала танец экс-наставника «Спартака» под хит 70-х

Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, прибывающий в данный момент без работы, во время отдыха сплясал под хит 70-х, сообщает "Советский спорт".

Видео с танцами 55-летнего итальянского специалиста под песню американской группы Village People "Y. M. C. A. " опубликовала его дочь Франческа в инстаграме.

😂😂😂👍 сыновьям Арнольда привет передает ✋ pic.twitter.com/m9h8qgR1qD— Камиль (@kamilk32) May 28, 2019

В период тренерской деятельности Карреры "Спартак" завоевал в 2017 году чемпионат России и Суперкубок страны. Тренер оставил должность в октябре 2018 года.

Ранее "Спартак" обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.