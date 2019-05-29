Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, прибывающий в данный момент без работы, во время отдыха сплясал под хит 70-х, сообщает "Советский спорт".
Видео с танцами 55-летнего итальянского специалиста под песню американской группы Village People "Y. M. C. A. " опубликовала его дочь Франческа в инстаграме.
😂😂😂👍 сыновьям Арнольда привет передает ✋ pic.twitter.com/m9h8qgR1qD— Камиль (@kamilk32) May 28, 2019
В период тренерской деятельности Карреры "Спартак" завоевал в 2017 году чемпионат России и Суперкубок страны. Тренер оставил должность в октябре 2018 года.
Ранее "Спартак" обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.