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Дочь Карреры показала танец экс-наставника «Спартака» под хит 70-х 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, прибывающий в данный момент без работы, во время отдыха сплясал под хит 70-х, сообщает "Советский спорт".
Видео с танцами 55-летнего итальянского специалиста под песню американской группы Village People "Y. M. C. A. " опубликовала его дочь Франческа в инстаграме.
В период тренерской деятельности Карреры "Спартак" завоевал в 2017 году чемпионат России и Суперкубок страны. Тренер оставил должность в октябре 2018 года.
Ранее "Спартак" обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.
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Футбол , Спартак , Советский спорт
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