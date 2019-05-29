«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.

"Андрею Аршавину — 38! С днем рождения, легенда", — гласит пост "Зенита" в твиттере.

Андрею Аршавину — 38! С днем рождения, легенда! 💥 pic.twitter.com/TnMbYA1LCc— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 29, 2019

В честь знаменательного события клуб выбрал 20 лучших голов полузащитника в составе команды из Северной столицы..

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015. В 2019 году возвратился в Санкт-Петербург, став тренером в Академии клуба.