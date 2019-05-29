Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт".
Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
"Андрею Аршавину — 38! С днем рождения, легенда", — гласит пост "Зенита" в твиттере.
Андрею Аршавину — 38! С днем рождения, легенда! 💥 pic.twitter.com/TnMbYA1LCc— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 29, 2019
В честь знаменательного события клуб выбрал 20 лучших голов полузащитника в составе команды из Северной столицы..
Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015. В 2019 году возвратился в Санкт-Петербург, став тренером в Академии клуба.
Ранее сообщалось, что Аршавин сфотографировался с главным тренером московского "Локомотива" Юрием Семиным.