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«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт".
Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
"Андрею Аршавину — 38! С днем рождения, легенда", — гласит пост "Зенита" в твиттере.
В честь знаменательного события клуб выбрал 20 лучших голов полузащитника в составе команды из Северной столицы..
Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015. В 2019 году возвратился в Санкт-Петербург, став тренером в Академии клуба.
Ранее сообщалось, что Аршавин сфотографировался с главным тренером московского "Локомотива" Юрием Семиным.
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Футбол , Андрей Аршавин , Юрий Семин , Зенит , Советский спорт
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