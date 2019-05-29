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Глушаков потребовал у «Спартака» 1,5 миллиона наличными 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает, что футболист «Спартака» Денис Глушаков попросил клуб выплатить ему последний гонорар наличными. Таким способом Глушаков якобы хочет избежать раздела этих денег при разводе.
По данным канала, в договоре Глушакова идет речь о трех миллионах евро, а футболист хочет получить 1,5 миллиона, но сразу на руки.
Ранее СМИ сообщили, что Глушаков может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой Дарьей. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов.
В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.
В феврале на заседании суда по разделу имущества адвокат Глушаковой Сергей Жорин рассказал о записях переговоров футболиста, на которых он «советуется» о выводе с общего счета трехсот миллионов рублей. Также адвокат утверждал, что Глушаков хотел, чтобы его дети жили на 20 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Сергей Жорин , Спартак
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