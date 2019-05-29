Глушаков потребовал у «Спартака» 1,5 миллиона наличными

Telegram-канал Mash сообщает, что футболист «Спартака» Денис Глушаков попросил клуб выплатить ему последний гонорар наличными. Таким способом Глушаков якобы хочет избежать раздела этих денег при разводе.

По данным канала, в договоре Глушакова идет речь о трех миллионах евро, а футболист хочет получить 1,5 миллиона, но сразу на руки.

Ранее СМИ сообщили, что Глушаков может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой Дарьей. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов.

В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.