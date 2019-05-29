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«Реал» назвал цену Рамоса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство мадридского "Реала" готово отпустить защитника и капитана команды Серхио Рамоса в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, президент "сливочных" Флорентино Перес заявил 33-летнему испанцу, что может продать его только, если будущий клуб согласится заплатить €100 млн Рамос просил функционера позволить ему перейти в китайский клуб на правах свободного агента. Перес в ответ публично сказал, что не может бесплатно отдать капитана команды, поскольку это стало бы нехорошим прецедентом.
Защитник играет за "Реал" с 2005 года. В сезоне-2018/2019 футболист сыграл в 28 матчах Ла Лиги, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан намерен убедить Рамоса остаться.
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Футбол , Зинедин Зидан , Серхио Рамос , Реал , Советский спорт
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