ФСИН сможет помочь Кокорину в реабилитации

Об этом проинформировала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева , которая заявила, что Кокорину предоставят все необходимое в случае предписания врачей "Зенита".

"При нас он играл в настольный теннис, он стоял. Я спросила, хромает ли он. Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести", — рассказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии.