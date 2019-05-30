Аршавин: Сарри просто обыграл тренеришку

Экс-форвард "Арсенала" Андрей Аршавин высказался относительно победы "Челси" и его наставника Маурицио Сарри в Лиге Европы, передает "Матч ТВ".

В финале турнира "синие" разбили "Арсенал", который тренирует Унаи Эмери, со счетом 4:1.

"Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. Хотя он всего лишь обыграл тренеришку", — сказал Аршавин о проигрыше бывшего клуба.

Впервые "тренеришкой" Эмери назвал нападающий "Зенита" Артем Дзюба во времена совместной работы в "Спартаке" . Тогда под руководством испанца красно-белые показывали не лучшие результаты, и футболист в одном из интервью использовал данное слово.

Эмери возглавлял "Спартак" с июня по ноябрь 2012 года.

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча" добрался до стадиона в Баку в инвалидном кресле.