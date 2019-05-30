Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аршавин: Сарри просто обыграл тренеришку 

Газета.Ru + ещё 33 30 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-форвард "Арсенала" Андрей Аршавин высказался относительно победы "Челси" и его наставника Маурицио Сарри в Лиге Европы, передает "Матч ТВ".
В финале турнира "синие" разбили "Арсенал", который тренирует Унаи Эмери, со счетом 4:1.
"Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. Хотя он всего лишь обыграл тренеришку", — сказал Аршавин о проигрыше бывшего клуба.
Впервые "тренеришкой" Эмери назвал нападающий "Зенита" Артем Дзюба во времена совместной работы в "Спартаке". Тогда под руководством испанца красно-белые показывали не лучшие результаты, и футболист в одном из интервью использовал данное слово.
Эмери возглавлял "Спартак" с июня по ноябрь 2012 года.
Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча" добрался до стадиона в Баку в инвалидном кресле.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии Адвокат жены Глушакова отреагировал на попытки игрока искусственно снизить доход
Футбол , Андрей Аршавин , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Лиги Европы
«Барселона» может радикально обновить состав
«Реал» стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes
Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем
«Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение