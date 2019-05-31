Тренер сборной Германии по футболу госпитализирован

Наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за травмы, которую он получил во время тренировки своей команды. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Немецкого футбольного союза (DFB).

В DFB рассказали, что из-за травмы у него была сдавлена артерия, возникли проблемы с кровообращением. Врачи заявили, что лечение идет хорошо, но посоветовали тренеру отдохнуть в ближайшие недели.

«Я снова чувствую себя очень хорошо, но мне нужно поберечься в течение следующих четырех недель», — заявил сам тренер.

Он заверил, что находится в постоянном контакте с тренерским штабом и будет тесно общаться с коллегами на двух предстоящих матчах. Лёв отметил, что его ассистент Маркус Зорг и другие помощники имеют большой опыт совместной работы и успешно преодолеют этот короткий перерыв.

Лёв получил травму на тренировке сборной Германии, прошедшей перед матчами отборочного турнира ЧЕ-2020. 8 июня команде предстоит выездная встреча со сборной Белоруссии, а 11 июня сборная сыграет дома с командой Эстонии.

Сборная Германии выступает в группе С. Команда провела один матч (победа над Голландией со счетом 3:2) и заняла второе место.