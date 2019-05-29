Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Локомотива» Игнатьев не сыграет за сборную России из-за травмы 

ТАСС + ещё 4 40 минут назад
Фото: ТАСС
Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев не прибудет в расположение сборной России по футболу из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Игнатьев вошел в состав российской национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Сан-Марино и Кипра. Игрок пропустил последние матчи чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.
"Несмотря на положительную динамику в ходе лечения, у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения. В связи с этим тренерский штаб принял решение не вызывать Владислава Игнатьева и предоставить ему возможность проходить лечение в расположении клуба", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что одноклубник Игнатьева, полузащитник Антон Миранчук, будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после травмы связки голеностопного сустава.
Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.
ТАСС: последние новости
Глава УЕФА поблагодарил президента Азербайджана за организацию финала Лиги Европы Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру Эмери: "Арсенал" не может не выиграть Лигу Европы
Комментарии
Футбол , Антон Миранчук , Владислав Игнатьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Баку полиция останавливает фанатов в майках Мхитаряна
Президент УЕФА высказался об организации финала ЛЕ в Баку
«Бавария» предложила $101 млн за аргентинского форварда
ФСИН вызвался помочь Кокорину
Мане прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение