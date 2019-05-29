Сговор со «Спартаком»? Глушакова винят в уклонении от алиментов

Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова Дарьи — Сергей Жорин — назвал правдоподобной информацию о том, что игрок якобы попросил клуб отдать ему 1,5 млн евро за расторжение контракта наличными, чтобы не платить алименты. Адвокат футболиста Марина Дубровская также высказалась о ситуации.

Будущее капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова весь этот сезон находится в подвешенном состоянии и, похоже, развязка уже близка.

Красно-белых ждет серьезная перестройка в летнее трансферное окно, и новому генеральному директору команды Томасу Цорну поставили задачу максимально выгодно расстаться с некоторыми футболистами — в том числе и с 32-летним полузащитником, который ощутимо сдал по игровым кондициям и впал в немилость у большинства фанатов клуба из-за скандальной ссоры с Массимо Каррерой

Однако по контракту у Глушакова еще остается год игры за «Спартак» с зарплатой 3 млн евро в год, как сообщает «СЭ». В случае досрочного расторжения клуб должен будет выплатить футболисту половину этой суммы.

Адвокат бывшей жены Глушакова Дарьи — Сергей Жорин — заявил, что ему кажется «очень похожей на правду» информация о том, что футболист якобы попросил клуб отдать ему 1,5 млн наличными, чтобы избежать выплаты алиментов.

Напомним, суд обязал футболиста выплачивать 1/3 всех доходов на содержание двух дочерей, который остались с матерью.

Но если бы клуб согласился бы отдать 1,5 млн наличкой, «по-черному», то они не были бы отражены в документах клуба и налоговой декларации, и, соответственно, из них не извлекалась бы сумма на алименты. Как и налоги.

«Подтвердить или опровергнуть информацию я не могу, потому что не обладаю достоверными доказательствами, но это очень похоже на правду. Как мне кажется, это в стиле Дениса Глушакова.

Я надеюсь, «Спартак» не пойдет на эти уловки и ухищрения, потому что до этого момента клуб вел себя достойно. Выплачивает алименты и исполняет судебные решения», — приводит слова Жорина Sport24.

Также адвокат заверил, что в его распоряжении имеется копия контракта Глушакова, так что, если футболист на бумаге вдруг получит меньше денег, чем ему полагается по договору, и не станет возражать, то это станет поводом для пристального изучения.

«В таком случае мы будем запрашивать информацию в судебном порядке и ее проверять. Если она подтвердится, то это может быть ряд уголовных составов, начиная от уклонения уплаты алиментов, умышленного неисполнения решения суда, и вплоть до мошенничества», — цитирует адвоката «СЭ».

При этом Жорин отметил, что его клиентка Дарья уже не удивляется подобным новостям о возможных планах своего бывшего мужа, поскольку очень хорошо знает его как личность.

«Я думаю, что с Денисом в «Спартаке» расторгают контракт «благодаря» его хитростям и поведению, а в завершение идти на поводу Глушакова — это неразумно, на мой взгляд», — подытожил юрист.

После появления этих слухов и комментариев на авансцену вышла и адвокат самого Глушакова — Марина Дубровская. Девушка заверила, что ее подопечный вовсе не собирался пользоваться подобной схемой.

«Мы уже привыкли к сливам неправдивой информации со стороны оппонентов на одних и тех же ресурсах, но здесь они превзошли сами себя.

Конечно же, вся информация о финансовых требованиях Дениса к «Спартаку» — полнейшая ложь.

И в клубе вам могут это подтвердить», — заявила юристка.

Напомним, настолько кардинальные расхождения во взглядах у противоборствующих сторон происходили и ранее. Так, адвокат жены Глушакова Жорин в начале мая заявлял, что футболист якобы написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и запретил выпускать его общего ребенка с Дарьей за границу.

«Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты.

Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России. Ребенок узнал о том, что никуда не едет, на паспортном контроле. Молодец, Денис!»

Закон действительно предусматривает возможность написать подобное заявление в пограничную службу ФСБ, чтобы предупредить такие случаи, когда один из родителей пытается тайком увезти ребенка (особенно если у него есть гражданство другой страны).

«По моему мнению, Глушаков просто злоупотребил своим правом, а федеральная пограничная служба не обязана проверять обоснованность мер, поскольку достаточно лишь написать заявление», — высказался Жорин в комментарии «Чемпионат.com».

Адвокат Глушакова Дубровская тогда огласила свою версию происходящего. По словам юристки, Дарья «со своим бойфрендом» пыталась вывезти детей в Дубай еще в самом начале бракоразводного процесса. Естественно, это насторожило футболиста, который не хотел лишаться возможности видеть своих дочерей.

«Тогда Денис написал заявление в аэропорт и установил запрет на выезд детей. Дарья об этом запрете прекрасно знала на протяжении полугода.

Зачем она повезла дочь в аэропорт, чтобы травмировать ее психику, нам совершенно не понятно», — заявила Дубровская ТАСС, прибавив, что после отказа дочери на выезд Дарья спокойно оставила ребенка в России и улетела отдыхать.

Кто в этой ситуации прав, а кто виноват, установить решительно невозможно. А пока продолжается трудный бракоразводный процесс, в ходе которого Глушаков пытается снизить размер алиментов.

Капитан «Спартака» настаивает на том, чтобы перечислять фиксированную сумму на содержание бывшей семьи — 300 тысяч рублей в месяц.

Также адвокаты футболиста обнаружили ошибки в протоколе заседания в Никулинском суде, который определил размер алиментов. По этой причине дело было вновь возвращено в районный суд.

«Сторона Глушакова подала замечание на протокол и сопроводила это заявлением о восстановлении срока.

Поскольку срок на подачу этих замечаний был пропущен по объективным обстоятельствам, было подано это заявление. Но подано оно было после апелляционной жалобы, поэтому