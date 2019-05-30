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Рамос может перейти из «Реала» в китайский клуб из-за долгов 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: ТАСС
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может покинуть сливочных и перейти в китайский клуб, передает "Советский спорт".
Сообщается, что футболист задумался о расторжении контракта из-за долгов перед банком.
Задолженность игрока составляет €35 млн Такая сумма возникла из-за кредита Рамоса. Он планировал купить на эти деньги участок земли на окраине Мадрида.
Ожидалось, что там футболист будет строить жилые дома, однако мэрия не одобрила проект футболиста на этой территории.
В настоящее время защитник мадридского клуба ведет переговоры с банком о погашении долга.
Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать заключение выгодного контракта. Таковым может стать китайски клуб.
Рамос перешел в "Реал" в 2005 году.
В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах всех турниров, став автором десяти голов.
Ранее сообщалось, что "Реал" претендует на защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.
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Футбол , Реал , Советский спорт
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