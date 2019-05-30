Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может покинуть сливочных и перейти в китайский клуб, передает "Советский спорт".
Сообщается, что футболист задумался о расторжении контракта из-за долгов перед банком.
Задолженность игрока составляет €35 млн Такая сумма возникла из-за кредита Рамоса. Он планировал купить на эти деньги участок земли на окраине Мадрида.
Ожидалось, что там футболист будет строить жилые дома, однако мэрия не одобрила проект футболиста на этой территории.
В настоящее время защитник мадридского клуба ведет переговоры с банком о погашении долга.
Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать заключение выгодного контракта. Таковым может стать китайски клуб.
Рамос перешел в "Реал" в 2005 году.
В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах всех турниров, став автором десяти голов.
Ранее сообщалось, что "Реал" претендует на защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.