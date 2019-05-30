Петр Чех может отложить завершение карьеры

Вратарь "Арсенала" Петр Чех намеревался завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Однако после крупного проигрыша "канониров" в финале Лиги Европы "Челси" с результатом 1:4 37-летний чех может изменить свое решение.

В финале Лиги Европы Петр пропустил четыре мяча, причем от "Челси" — команды, где прошли лучшие годы его карьеры. Вероятно, Чех видел свой заключительный матч несколько иным, поэтому сразу после завершения встречи он намекнул, что может продолжить выступления.