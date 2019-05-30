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Петр Чех может отложить завершение карьеры 

Вести.Ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: EPA
Вратарь "Арсенала" Петр Чех намеревался завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Однако после крупного проигрыша "канониров" в финале Лиги Европы "Челси" с результатом 1:4 37-летний чех может изменить свое решение.
В финале Лиги Европы Петр пропустил четыре мяча, причем от "Челси" — команды, где прошли лучшие годы его карьеры. Вероятно, Чех видел свой заключительный матч несколько иным, поэтому сразу после завершения встречи он намекнул, что может продолжить выступления.
"Я хотел выиграть Кубок, присесть и подумать о своем будущем. Но все вышло иначе. Что будет дальше — я пока не знаю. До 30 мая я футболист "Арсенала", а что будет дальше — посмотрим", — заявил Чех официальному сайту УЕФА.
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Футбол , Петр Чех
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