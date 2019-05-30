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Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы 

Газета.Ru + ещё 6 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку со счетом 4:1, передает "Советский спор".
Первый мяч в матче двух английских команд был забит форвардом аристократов Оливье Жиру.
Этот гол стал 11 в его активе, таким образом, 32-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира сезона-2018/19, опередив на один гол нападающего немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича.
Тройку лучших в этой номинации замыкают сразу три игрока: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Виссам Бен-Йедер ("Севилья") и Мунас Даббур ("Ред Булл Зальцбург").
Жиру стал первым футболистом английского клуба за 14 лет, оформившим 11 голов в евросезоне.
До француза в сезоне-2003/04 отметился 11 голами форвард "Ньюкасл Юнайтед" Алан Ширер.
29 мая "Челси" стал победителем Лиги Европы, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
В Английской премьер-лиге аристократы заняли третью строчку турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что пас Эдена Азара признан моментом дня в финале Лиги Европы.
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Футбол , Виссам Бен-йедер , Эден Азар , Лука Йович
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