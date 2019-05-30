Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку со счетом 4:1, передает "Советский спор".

Первый мяч в матче двух английских команд был забит форвардом аристократов Оливье Жиру.

Этот гол стал 11 в его активе, таким образом, 32-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира сезона-2018/19, опередив на один гол нападающего немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича

Тройку лучших в этой номинации замыкают сразу три игрока: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Виссам Бен-Йедер ("Севилья") и Мунас Даббур ("Ред Булл Зальцбург").

Жиру стал первым футболистом английского клуба за 14 лет, оформившим 11 голов в евросезоне.

До француза в сезоне-2003/04 отметился 11 голами форвард "Ньюкасл Юнайтед" Алан Ширер.

29 мая "Челси" стал победителем Лиги Европы, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

В Английской премьер-лиге аристократы заняли третью строчку турнирной таблицы.