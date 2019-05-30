Футболист «Монако» Головин пропустит первый матч чемпионата Франции сезона-2019/20

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в стартовом матче предстоящего сезона чемпионата Франции из-за перебора желтых карточек в десяти заключительных играх сезона-2018/19. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Такое решение было принято на заседании дисциплинарного комитета лиги. Наказание вступает в силу с 4 июня.

Головин провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал столько же передач. Во встречах прошедшего сезона он получил шесть желтых карточек и одну красную. За последние 10 игр он заработал три желтые карточки.

В завершившемся сезоне "Монако" занял 17-е место в таблице чемпионата Франции, сохранив место в высшем дивизионе.