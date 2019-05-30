Автобус футбольного клуба «Ливерпуль» застрял в тоннеле под стадионом «Атлетико»

Автобус английского футбольного клуба "Ливерпуль" застрял в тоннеле под домашним стадионом испанского "Атлетико" "Ванда Метрополитано", где состоится финал Лиги чемпионов. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Capital Liv News Криса Чэмберса.

По информации источника, автобус застрял на выезде с тоннеля под стадионом и смог продолжить движение спустя полчаса. Подробности инцидента не уточняются.

В 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" по сумме двух матчей обыграл испанскую "Барселону" (0:3, 4:0). В финале турнира, который состоится 1 июня (начало — 22:00 мск), "Ливерпуль" встретится с английским "Тоттенхэмом", который в полуфинальном противостоянии оказался сильнее голландского "Аякса" (0:1, 3:2).