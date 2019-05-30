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Роберто Карлос отказался финансово помогать «Анжи» 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС/Carl Sandin
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии, экс-игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос заявил, что не будет помогать махачкалинскому «Анжи».
Наличными я махачкалинскому «Анжи» точно помогать не стану, а в будущем посмотрим. Я буду поддерживать их и пожелаю клубу удачи, — передаёт слова Карлоса корреспондент News.ru из Мадрида.
Махачкалинский клуб на протяжении всего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) испытывал финансовые проблемы и несколько раз был на грани вылета из лиги. Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
Карлос во время международного форума «Футбол для дружбы» в Мадриде, который начал свою работу 30 мая, заявил, что немного недолюбливает «Барселону», писал News.ru.
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