Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак высказался о возвращении Кокорина в «Зенит» 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в команде. Его слова приводит «Фонтанка».
Семак выразил надежду, что клуб предложит форварду новый контракт. По его словам, Кокорин — талантливый футболист, который сможет помочь команде. При этом тренер отметил, что не оправдывает поступок игрока.
«Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Но если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», — добавил он.
Тренер вспомнил, что в юности и сам участвовал в драках, но «без поножовщины». По его мнению, каждый в жизни сталкивался с пьянками и драками, однако, если они не повлекли за собой серьезных последствий для здоровья, то и наказание должно быть адекватным.
8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.
Последние новости
Россия отказалась продать Ирану С-400 Названа причина катастрофы в Шереметьево США запретили российские ракеты
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Семак , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Фонтанка.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба рассказал о желании «вломить» соперникам
Гризманн начал переговоры с «Барселоной» незаконно
«Валенсия» захотела купить Черышева подешевле
«Интер» объявил о назначении Конте
Два гола «Краснодара» вошли в Топ-10 лучших в Лиге Европы
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение