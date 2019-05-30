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Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова 

News.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.
Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным, — приводит слова Сёмина Sport24.
35-летний Денисов выступал за «Локомотив» с 2017 года, выиграв с ним чемпионат России и дважды — Кубок страны. Также он провёл 54 матча за сборную России. В составе петербургского «Зенита» игрок трижды становился чемпионом страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
27 мая игрок официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Как ранее сообщал News.ru, «Торпедо» сообщило, сколько хочет выручить от матча с англичанами
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Футбол , Юрий Семин , Игорь Денисов , УЕФА , Зенит
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