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Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что лучшие игроки планеты играют в испанском первенстве.
«Я бы не сказал, что чемпионат Англии лучше. Возможно, клубы там получают больше денег от ТВ-контрактов, но лучшие футболист играют именно в Испании. Месси, конечно, номер один», — цитирует бразильца As.
В настоящее время Роналдо является собственником испанского клуба «Вальядолид». Во время карьеры игрока футболист никогда не выступал в Английской премьер-лиге.
Ранее Роналдо спрогнозировал результат финала ЛЧ.
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