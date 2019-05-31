Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что лучшие игроки планеты играют в испанском первенстве.

«Я бы не сказал, что чемпионат Англии лучше. Возможно, клубы там получают больше денег от ТВ-контрактов, но лучшие футболист играют именно в Испании. Месси, конечно, номер один», — цитирует бразильца As.

В настоящее время Роналдо является собственником испанского клуба «Вальядолид». Во время карьеры игрока футболист никогда не выступал в Английской премьер-лиге.

Ранее Роналдо спрогнозировал результат финала ЛЧ.