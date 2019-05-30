СМИ: Конте заключил контракт с «Интером»

Итальянская пресса сообщает, что Антонио Конте подписал контракт с миланским «Интером» и станет новым главным тренером клуба.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист Антонио Конте подписал трёхлетний контракт с миланским «Интером». Зарплата тренера составит €9 млн в год плюс бонусы.

Антонио Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и лондонском «Челси». С лета 2018 года специалист находится без клуба.

Ранее «Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера.