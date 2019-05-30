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СМИ: Конте заключил контракт с «Интером» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Итальянская пресса сообщает, что Антонио Конте подписал контракт с миланским «Интером» и станет новым главным тренером клуба.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист Антонио Конте подписал трёхлетний контракт с миланским «Интером». Зарплата тренера составит €9 млн в год плюс бонусы.
Антонио Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и лондонском «Челси». С лета 2018 года специалист находится без клуба.
Ранее «Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера.
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