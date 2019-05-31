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Сын Сёмина возглавил эстонский футбольный клуб 

RT на русском + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Андрей Сёмин, сын наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина, назначен новым главным тренером эстонского клуба «Нарва-Транс».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на один сезон.
Отмечается, что перед командой Сёмина будет поставлена задача попасть в топ-4 по итогам чемпионата Эстонии.
Специалист прежде работал лавным тренером дубля «Локомотива», а также таких клубов как «Балтика», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовия».
Ранее Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире «Матч ТВ».
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Футбол , Юрий Семин , Андрей Семин
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