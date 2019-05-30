Вот это поворот: кому агент Роналду продаст Дзюбу

Знаменитый португальский агент Жорже Мендеш займется переходом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

По информации «Чемпионат.com», Мендеш уже получил официальную авторизацию на трансфер 30-летнего форварда сборной России и приступает к организации сделки, причем агентское вознаграждение португалец получит только в случае успешного перехода Дзюбы.

Слухи о возможной смене клуба подтвердил и сам нападающий.

«У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами — компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель — смотрим на Англию», — заявил Дзюба в интервью «СЭ».

Напомним, что форвард, отметившийся в нынешнем сезоне в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) восемью голами и 11-ю голевыми передачами, благодаря чему стал лучшим ассистентом турнира, сразу после оформления «Зенитом» чемпионского титула заявил, что надеется продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате и перебраться в межсезонье в АПЛ.

Артем всегда мечтал о золотой медали чемпиона России, но никак не мог ее выиграть, и вот после осуществления мечты решил, что готов к новому шагу.

«Если говорить о слухах, которые отправляют меня в Англию, то тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно», — рассказывал футболист «Матч ТВ» после игры заключительного тура Российской премьер-лиги с «Енисеем».

На первый взгляд, сотрудничество Дзюбы с Мендешем кажется чем-то из разряда нереального.

Португалец является самым авторитетным и богатым агентом в футбольном мире, ведет дела многих суперзвезд, главной из которых является, конечно же, Криштиану Роналду

На счету Мендеша множество серьезных сделок, и именно он организовал переезд Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» прошлым летом за 100 млн евро, хотя изначально сам не верил в возможность осуществления этой задумки.

До сих пор агенты такого уровня никогда не работали с футболистами из России.

Совсем недавно о перспективах Артема на Туманном Альбионе высказывался другой известный агент, венгр Шандор Варга, который как раз с российским рынком знаком прекрасно.

«Он топ-футболист, хороший. Но я ему не советую уезжать из «Зенита». Пускай лучше поиграет в Лиге чемпионов. Он еще довольно молодой игрок. Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал»! Артему надо еще год поиграть в Петербурге, — советовал Варга нападающему в комментарии для Sport24.

— Пока не слышал никаких свежих новостей об интересе к Дзюбе из Англии. В любом случае, мне его игра очень нравится. Мои рекомендации — оставаться в «Зените». Но потенциально он подходит для АПЛ. Дзюба не потеряется в любом клубе.

Артем скромничает, говоря, что его не позовут в топ-5 лучших команд лиги. Мое честное мнение — он сможет заиграть в любом клубе Англии».

При этом Варга отмечал, что интерес команд к игроку зависит в первую очередь от заинтересованности в его услугах со стороны наставника:

«Многое зависит от тренера, кто захочет видеть его в своих рядах. Даже топ-футболист не всегда получает игровую практику в команде. Поэтому важна заинтересованность именно тренера, — отмечал Варга.

— «Вест Хэм» и «Эвертон», конечно, подойдут Артему. Думаю, что Дзюба уже достаточно обеспеченный человек. Поэтому главное — не гнаться за деньгами, а идти туда, где в тебе действительно заинтересованы».

Но, похоже, сам футболист не стал ждать, и теперь Варге остается лишь наблюдать за тем, как переходом россиянина в АПЛ занимается более известный специалист футбольного рынка.

Кстати, первым о возможном сотрудничестве Дзюбы с Жорже Мендешем несколько дней назад сообщил комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов

«Мне говорили, что известный агент Жорже Мендеш ему симпатизирует и может помочь. У него же есть определенные связи», — рассказал он «Спорт-Экспрессу».

Большим подспорьем для перехода Артема может стать его игра не только в нынешнем сезоне, но и прошлым летом на домашнем чемпионате мира, где сборная России дошла до четвертьфинала и едва не выбила хорватов, проиграв тем лишь в серии пенальти.

Дзюба изначально не должен был даже оказаться в составе сборной, но в последний момент был вызван Станиславом Черчесовым на сбор, доказал свою состоятельность, а затем воспользовался шансом на самом турнире.

Артем вышел на замену в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0) и сразу же забил, а затем сделал еще и голевую передачу на Дениса Черышева

После этого форвард вытеснил из стартового состава Федора Смолова , забил еще и Египту (3:1), а также сравнял счет с пенальти в матче 1/8 финала против Испании (1:1), который команда Черчесова сенсационно довела до послематчевой серии одиннадцатиметровых и выиграла в ней.

На том мундиале Дзюба проявил себя не только на поле — он был лидером и душой команды, что не осталось незамеченным и иностранными специалистами.

Впрочем, свою состоятельность игрок подтвердил и в нынешнем сезоне, причем не только на внутренней арене. Так, Дзюбу включила в свою символическую сборную Лиги Европы авторитетная компания InStat, занимающаяся подсчетом футбольной статистики.

Будет крайне интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий, но появление в этой истории фамилии Мендеша говорит о том, что шансы на переезд Артема в Англию уже гораздо выше, чем озвученные им 50%. Как бы речь шла не обо всех ста…