Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба поделился с Ургантом «шоком» от «Игры престолов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 3 часа назад
Нападающий сборной России по футболу, игрок «Зенита» Артем Дзюба обсудил с Иваном Ургантом сериал «Игра престолов».
«Развернулась к нам попой»: Дзюба сделал откровение
Ургант сообщил, что Дзюба — поклонник сериала. Он спросил, плакал ли футболист, когда завершился сериал. В ответ Дзюба заявил, что «плакал, когда шел последний сезон». Он выразил возмущение тем, что в последнем сезоне создатели сериал «испортили».
По мнению Дзюбы, «Короля ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка (Арья Старк)», пишет пишет «Советский спорт».
«Иван, для меня это такой же шок, будто бы вы меня обыграли в футбол или я обыграю в большой теннис Федерера», — сказал он, назвав сезон «очень плохим».
Ургант спросил, считает футболист себя больше «Ланистером, Старком или…».
«Сноу. Артем Сноу. Начинающий в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу и вернулся в Питер Королем севера», — ответил Дзюба.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Защита Мамаева попросила о помощи Москалькову Дзюба рассказал об отказе играть за границей за астрономическую зарплату Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые
Комментарии4
Футбол , Видео , Иван Ургант , Артем Дзюба , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси высказался о шансах сыграть на ЧМ-2022
Морозов завоевал золото на этапе Серии чемпионов в США
Последний мушкетер на льду: бронзовая история Канделоро
World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию2
«Ника» и «Броненосец» открыли второй этап RC44 Cup
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение