Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов» 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба сравнил себя с героем популярного сериала "Игра Престолов" Джоном Сноу, передает "Советский спорт".
"Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем Севера", — сказал футболист в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале".
В составе "Зенита" Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России. В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил восемь мячей и отдал десять передач.
Ранее Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018 "Динамо" объявило о переходе игрока сборной Польши Роналдо назвал лучшего игрока мира
Футбол , Джон Сноу , Артем Дзюба , Зенит , Первый канал , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польский хавбек Шиманьский перешел в «Динамо»
Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу
«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус»
«Развернулась к нам попой»: Дзюба сделал откровение1
Плющенко назвал Загитову «королевой льда»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение