Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов»

"Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем Севера", — сказал футболист в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

В составе "Зенита" Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России. В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил восемь мячей и отдал десять передач.

Ранее Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года.