Сбежать в Китай? Капитан «Реала» влез в долги

Капитан «Реала» Серхио Рамос влез в большие долги. В связи с этим защитник мадридского клуба был намерен сменить обстановку. Среди вариантов продолжения карьеры испанец рассматривал Китай. Однако Рамос все-таки решил остаться в Мадриде.

Эпопея с взаимоотношениями капитана мадридского «Реала» и защитника сборной Испании Серхио Рамоса и руководства клуба накануне летнего трансферного окна набирает новые обороты. Испанский футболист твердо намерен сменить клубную прописку и уже поставил президента «сливочных» Флорентино Переса в известность.

Одной из причин желания Рамоса покинуть Мадрид могли стать финансовые проблемы, с которыми неожиданно столкнулся 33-летний капитан «Реала». По информации Golazo de Gol, Серхио влез в большие долги перед одним из столичных банков в Испании. Так, он однажды взял кредит на приобретение участка земли в Мадриде, чтобы построить на этой территории жилой комплекс. Однако городские власти, рассмотрев проект футболиста, отказали ему в строительстве жилья.

Это привело к тому, что Рамос задолжал банку в общей сложности €35 млн, и он на данный момент рассматривает варианты для погашения данной суммы.

В частности, сотрудники банка предлагают капитану «Реала» вернуть сам участок земли в свою собственность, однако игрока данный способ не устраивает. Сам Рамос желает расторгнуть контракт со своим нынешним клубом по обоюдному согласию и на правах свободного агента переехать в Китай в расчете на получение лучшего по финансовым условиям контрактного соглашения.

Примечательно, что требования испанского защитника совершенно не готовы принять руководители «Реала» и, в частности, президент клуба Флорентино Перес. В ходе переговоров с ключевым игроком команды функционер поставил тому условия, что готов с ним расстаться только за серьезную компенсацию. По данным испанской газеты AS, речь идет о сумме не менее €100 млн Впрочем и за деньги Перес не желает терять капитана команды.

«Прямо сейчас самый большой контракт в «Реале» у Серхио Рамоса. Он — капитан, лучший игрок и полностью этого заслуживает. Я люблю Серхио Рамоса как сына.

Мне сказали, что было очень хорошее предложение по нему от китайского клуба, но по имеющимся там правилам они не могли оплатить трансфер. Не более того. Я сказал Серхио, что это не может произойти. Невозможно для Мадрида, чтобы капитан ушел бесплатно, это был бы ужасный прецедент», — цитирует Переса Mundo Deportivo.

Действительно, Рамос на данный момент является самым высокооплачиваемым игроком. За один год он получает €12 млн Однако футболиста не устраивают не только финансовые условия в клубе, но и отношение президента «Реала» к игрокам в команде. Так, в распоряжении испанских СМИ оказался фрагмент разговора Рамоса с Пересом, в ходе которого игрок выразил недовольство тем фактом, что руководство не сдержало перед ним обещание об усилении состава после продажи одного из лидеров «сливочных» Криштиану Роналду , перешедшего прошлым летом в туринский «Ювентус». Перес в свою очередь в очередной раз подчеркнул, что рассматривать вариант с расторжением контракта с Рамосом не намерен, отметив, что клуб может потерпеть финансовые убытки.

«Как я могу отпустить тебя бесплатно? Если ты уйдешь, мне нужно будет искать замену, и это будет стоить недешево», — приводит слова президента «Реала» радиостанция Cadena Cer.

Позднее El Chiringuito TV сообщил, что после длительных переговоров Пересу все-таки удалось достичь консенсуса с Рамосом, который принял решение отказаться от переезда в Китай, завершив свою профессиональную карьеру именно в мадридском клубе.

Дабы развеять все слухи, испанец дал экстренную пресс-конференцию, на которой объявил о том, что останется в Мадриде.

«Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своем будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с «Реалом» и завершить карьеру в этом клубе. Хочу оставить плохой сезон в прошлом. Я бы хотел попрощаться с клубом на победной ноте. Думаю, я этого заслуживаю.

Будь моя воля, продлил бы контракт с «Реалом» навечно. Нас с Пересом связывают отношения, как у отца и сына, мы очень любим друг друга. Я не хочу уходить из «Реала». Я всегда говорил, что моя мечта — завершить карьеру в этом клубе. Президент знает, и я всегда ему говорил об этом, что я не хочу уходить, я готов играть здесь даже бесплатно», — цитирует Рамоса Marca.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», за основной состав который провел один сезон. Летом 2005 года он перешел в мадридский «Реал», цвета которого защищал в течение 14-ти сезонов, став капитаном команды после ухода легенды клуба Икера Касильяса. Вместе со «сливочными» Рамос четырежды выигрывал чемпионат Испании и столько же раз — Лигу чемпионов. Помимо этого он помог «Реалу» завоевать два национальных Кубка и три Суперкубка страны.

В период выступления за «королевский клуб» испанец семь раз включался в состав символической сборной года по версии УЕФА

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