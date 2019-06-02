«Это ловушка»: отец Неймара об обвинениях сына в изнасиловании

Неймар Сантос-старший назвал обвинения в адрес своего сына в харрасменте вымогательством.

Отец Неймара опроверг обвинения в адрес своего сына в изнасиловании. По его словам, девушка, написавшая заявление в полицию, сделала это в целью заработать на славе футболиста.

Неймар Сантос-старший признался, что у его сына действительно была связь с «жертвой», однако по обоюдному согласию. Теперь же девушка решила прибегнуть в мошенничеству и требует от футбольной звезды денег.

Отец нападающего сборной Бразилии и ПСЖ добавил, что в его распоряжении есть бумаги, подтверждающие, что его сына шантажируют.

«Мы разоблачим WhatsApp-переписки Неймара и разговоры с этой девушкой, потому что ясно, что это была ловушка», — цитирует его Globoesporte.

Ранее стало известно, что звезду футбола обвинили в изнасиловании. Как заявила «потерпевшая», 15 мая Неймар якобы напал на нее в одном из парижских отелей.