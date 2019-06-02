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«Это ловушка»: отец Неймара об обвинениях сына в изнасиловании 

ТК «Звезда» + ещё 7 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Неймар Сантос-старший назвал обвинения в адрес своего сына в харрасменте вымогательством.
Отец Неймара опроверг обвинения в адрес своего сына в изнасиловании. По его словам, девушка, написавшая заявление в полицию, сделала это в целью заработать на славе футболиста.
Неймар Сантос-старший признался, что у его сына действительно была связь с «жертвой», однако по обоюдному согласию. Теперь же девушка решила прибегнуть в мошенничеству и требует от футбольной звезды денег.
Отец нападающего сборной Бразилии и ПСЖ добавил, что в его распоряжении есть бумаги, подтверждающие, что его сына шантажируют.
«Мы разоблачим WhatsApp-переписки Неймара и разговоры с этой девушкой, потому что ясно, что это была ловушка», — цитирует его Globoesporte.
Ранее стало известно, что звезду футбола обвинили в изнасиловании. Как заявила «потерпевшая», 15 мая Неймар якобы напал на нее в одном из парижских отелей.
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