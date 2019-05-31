Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба высмеял предматчевые установки Манчини 

Газета.Ru + ещё 6 21 минуту назад
Фото: Газета.ru
Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал о предматчевой подготовке с тренером Роберто Манчини.
Итальянец в сезоне — 2017/18 возглавлял сине-бело-голубых.
"Первая установка перед "Спартаком" у него была: "У них девять правшей, два левши — погнали".
Никого не знал из соперников. Говорит — там есть классная десятка, как его? Ему шепчут — Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова — Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе", — цитирует игрока "СЭ".
Ранее форвард "Зенита" не видит раскаяния у Кокорина и Мамаева.
Газета.Ru: последние новости
Сын Семина продолжит тренерскую карьеру в Эстонии Гризманн начал переговоры с "Барселоной" незаконно "Валенсия" намерена выкупить Черышева за меньшую цену
Футбол , Луиш Зе , Роберто Манчини , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фернандеш покинет «Локомотив» свободным агентом
Названы претенденты на звание «Спортсмен года»
Сын Сёмина возглавил эстонский футбольный клуб
Фигуристка Цурская завершила карьеру в 17 лет
Дзюба рассказал о желании «вломить» соперникам
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение