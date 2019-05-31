«Он не тренер»: Дзюба высмеял методы работы Манчини

«Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен», — заявил Дзюба.

При этом футболист отметил, что Манчини не раз попадал в курьёзные ситуации. Например, однажды итальянец показал полное незнание состава соперников.

«Готовились как-то к "Спартаку", он говорит: "У них там хороший 25-й номер, турок такой". Кто-то ему говорил: "Ташчи?" Тот в ответ: "Какой Ташчи, нет!". Я уже сижу, закипаю, говорю: "Это Мельгарехо, он парагваец". Манчини мне: «Браво», — поделился Дзюба.

Под руководством Манчини «Зенит» провёл 45 игр, в которых одержал победу 22 раза. По результатам сезона 2017/18 гг. петербуржцы заняли пятое место в турнирной таблице в российской футбольной премьер-лиге.