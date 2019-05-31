Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил сомнения в тренерских способностях итальянского специалиста Роберто Манчини, который занимался подготовкой футболистов петербургского клуба в период с 2017 по 2018 гг. По словам российского спортсмена, зарубежный эксперт хорош в зарабатывании денег.
«Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен», — заявил Дзюба.
При этом футболист отметил, что Манчини не раз попадал в курьёзные ситуации. Например, однажды итальянец показал полное незнание состава соперников.
«Готовились как-то к "Спартаку", он говорит: "У них там хороший 25-й номер, турок такой". Кто-то ему говорил: "Ташчи?" Тот в ответ: "Какой Ташчи, нет!". Я уже сижу, закипаю, говорю: "Это Мельгарехо, он парагваец". Манчини мне: «Браво», — поделился Дзюба.
Под руководством Манчини «Зенит» провёл 45 игр, в которых одержал победу 22 раза. По результатам сезона 2017/18 гг. петербуржцы заняли пятое место в турнирной таблице в российской футбольной премьер-лиге.