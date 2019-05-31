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Азар назван лучшим игроком недели Лиги Европы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: as.comas.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги минувшей недели Лиги Европы. Так, лучшим футболистом недели был признан бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар. Он стал главным действующим лицом своего клуба в борьбе за главный трофей турнира.
В финальном матче против лондонского "Арсенала" бельгиец стал автором двух забитых мячей и еще одной голевой передачи, а "Челси" одержал победу над "канонирами" со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт УЕФА, помимо него также были номинированы его партнеры по команде: Оливье Жиру, Педро Родригес и Эмерсон Палмери.
Напомним, что по итогам матча Азар также был удостоен звания лучший игрок матча. Также он признался, что финал Лиги Европы стал для него прощанием с "синими". Накануне он признавался, что намерен покинуть "Челси". На него претендует мадридский "Реал".
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Футбол , Педро Родригес , Эден Азар , УЕФА , Реал
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