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Стал известен состав «Ливерпуля» на матч финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал состав, который отправится на матч финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Об этом сообщает пресс-служба ливерпульской команды.
В состав на матч попали:
вратари — Алиссон Беккер, Симон Миньоле, Куивин Келлехер;
защитники — Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;
полузащитники — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири, Джорджиньо Вейналдум;
нападающие — Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохаммед Салах, Дэниэл Старридж, Риан Брюстер.
Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры — 22:00 мск.
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Футбол , Джеймс Милнер , Юрген Клопп , Роберто Фирмино , Адам Лаллана , Садио Мане , Эндрю Робертсон , Алекс Окслейд-чемберлен , Джордан Хендерсон , Симон Миньоле
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