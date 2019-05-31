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Два гола «Краснодара» вошли в Топ-10 лучших в Лиге Европы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ФК Краснодар
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку самых лучших голов в минувшем сезоне Лиги Европы. В список вошли голы двух футболистов российского "Краснодара" — Ари и Торнике Окриашвили.
Гол Окриашвили был забит ударом через себя в ворота испанской "Севильи" в матче группового этапа и занял седьмую строчку рейтинга, сообщает официальный сайт УЕФА. Мяч, забитый Ари в ворота турецкого "Акхисара" также на стадии группового этапа, оказался выше, заняв пятое место.
Лучшим же голом Лиги Европы сезона 2018/19 был признан мяч Исмаила Сарра, выступающего за французский "Ренн". В первом туре группы он поразил ворота чешского "Яблонеца", нанеся удар с лета — мяч на сумасшедшей скорости влетел под перекладину.
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Футбол , Торнике Окриашвили , УЕФА
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