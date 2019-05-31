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Черчесов: мне ни хорошо, ни плохо от того, перейдёт Дзюба в Англию или нет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение по поводу возможного отъезда форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в один из английских клубов.
«Мне как тренеру сборной ни хорошо, ни плохо от того, перейдёт Дзюба в Англию или нет. Главное, чтобы футболист принимал верное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем запретить или посоветовать. Мы уважаем решение каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, что несколько раз уже было, когда игрок сборной переходил в новый клуб, он у нас не играл.
У нас есть ребята, у которых заканчиваются контракты: Нойштедтер, Беляев, Кудряшов, ещё несколько человек. Мы им сказали, чтобы они принимали решения, а мы будем их оценивать в клубах. Хотелось бы, чтобы они были в хороших клубах, хороших лигах и хорошо себя проявляли. Если совет попросят? Смотря за сколько», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Григорий Телингатер , Зенит
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