Футболисты сборной России начали подготовку к матчам Евро-2020

Национальная команда России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Ближайшими соперниками наших футболистов станут сборные Сан-Марино и Кипра. На поле работали 28 вызванных на сбор игрока.