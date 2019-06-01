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Футболисты сборной России начали подготовку к матчам Евро-2020 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Национальная команда России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Ближайшими соперниками наших футболистов станут сборные Сан-Марино и Кипра. На поле работали 28 вызванных на сбор игрока.
Последний день мая стал для нашей команды под руководством Станислава Черчесова первым днем подготовки к двум матчам, которые пройдут 8 июня (в Саранске против Сан-Марино) и 11-го (в Нижнем Новгороде с Кипром). На базе в Новогорске сборная России собралась накануне, а в пятницу, 31 мая, провела первую тренировку.
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Футбол , Гандбол , Станислав Черчесов
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