Наставник сборной Германии Лёв прокомментировал свою госпитализацию

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал свое самочувствие после госпитализации, передает "Советский спорт".

О проблемах со здоровьем специалиста стало известно 31 мая.

"Я вновь чувствую себя отлично, но мне придется немного отдохнуть в ближайшие четыре недели. Я нахожусь в постоянном контакте со своим тренерским штабом, и мы также будем на связи в период матчей в отборе к Евро-2020. Мои помощники обладают огромным опытом совместной работы, так что мы хорошо перенесем эту паузу", — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Стоит отметить, что в ближайших матчах сборная Германии в отборочном турнире чемпионата Европы–2020 8 июня сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня дома примет Эстонию.

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