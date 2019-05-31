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Защита Мамаева попросила о помощи Москалькову 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат футболиста Мамаева Игорь Бушманов попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову оказать содействие в восстановлении нарушенных прав его подзащитного.
«В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи», — сказал Бушманов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что попросил Москалькову направить сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека в России для участия в заседании Мосгорсуда 13 июня, где будет рассмотрена жалоба защиты на приговор Пресненского суда.
«Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого», — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, как Кокорин и Мамаев уживаются с сокамерниками.
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения.
Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию.
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Футбол , Павел Мамаев , Ольга Егорова , Татьяна Москалькова , Александр Кокорин , Мосгорсуд , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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