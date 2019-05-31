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Карпин останется главным тренером «Ростова» 

RT на русском + ещё 4 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский специалист Валерий Карпин останется на посту главного тренера футбольного клуба «Ростов».
Об этом сообщил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, слова которого приводит пресс-служба клуба.
«Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия. Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом», что он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что «Ростов» — его команда», — рассказал функционер.
50-летний специалист возглавил «Ростов» 19 декабря 2017 года. Первый сезон под его руководством команда завершила на 11-м месте, а сезон-2018/19 — на девятом.
Ранее сообщалось, что президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды.
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Футбол , Валерий Карпин
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