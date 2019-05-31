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Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
"Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют", — сказал Дзюба в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале".
Футболист отметил, что после мирового первенства отношение любителей футбола к национальной команде поменялось.
"Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу", — сказал нападающий.
Также форвард вспомнил яркую историю, связанную с отношением к сборной России до чемпионата мира.
"Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей около 40 лет? Морщинистая попка была", — предположил Дзюба.
Ранее Дзюба поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании.
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит , Первый канал , Советский спорт
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