Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".

"Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют", — сказал Дзюба в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Футболист отметил, что после мирового первенства отношение любителей футбола к национальной команде поменялось.

"Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу", — сказал нападающий.

Также форвард вспомнил яркую историю, связанную с отношением к сборной России до чемпионата мира.

"Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей около 40 лет? Морщинистая попка была", — предположил Дзюба.

Ранее Дзюба поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании.