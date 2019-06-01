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Мини-футбол. «Тюмень» вышла вперед в финале плей-офф Суперлиги 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: mfktyumen.ru
В Тюмени состоялся третий матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Местный клуб принимал футзалистов из КПРФ. Игра проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки в дополнительное время — 3:2.
Интересно, что в основное время соперники забили всего по одному голу: отличились сибиряк Батырев и игрок гостей Лин. А в овертайме сначала "коммунист" Разоренов вывел свою команду вперед, но Батырев и Антошкин на последних минутах принесли "Тюмени" победу.
Счет в серии стал 2:1 в пользу "Тюмени" и в следующей игре на своем поле она вполне может оформить чемпионство. В третьем матче за бронзу чемпионата страны "Новая Генерация" в Сыктывкаре обыграла "Динамо-Самару" — 3:1. Здесь счет в серии 2:1 в пользу волжан.
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