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World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
В Польше завершился групповой этап чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных, возраст игроков которых не превышает 20 лет. В число 16 участников плей-офф прошли команды Панамы и Новой Зеландии, а мимо второй части турнира пролетели Португалия и Норвегия.
Португальцы считались одними из фаворитов группы "F", но пропустили впереди себя команды Южной Кореи и Аргентины. В последнем матче в группе представители Южной Европы играли против сборной ЮАР и добились лишь ничьей (1:1), которая лишила их места в плей-офф.
Параллельно в группе "Е" молодежная сборная Панамы одолела команду Саудовской Аравии (2:1) и также, как и Португалия, набрала 4 очка. Но разница мячей у панамцев оказалась 3:4 против 2:3 у европейцев, что и вывело представителей Центральной Америки в 1/8 финала.
На место в плей-офф до последнего претендовала и сборная Норвегии, которая установила рекорд первенства, обыграв Гондурас со счетом 12:0. Однако два других матча северяне проиграли Уругваю (1:3) и Новой Зеландии (0:2), что и лишило их шанса продолжить борьбу.
В первом раунде плей-офф сыграют: Италия U-20 — Польша U-20, Колумбия U-20 — Новая Зеландия U-20, Уругвай U-20 — Эквадор U-20, Украина U-20 — Панама U-20, Сенегал U-20 — Нигерия U-20, Япония U-20 — Южная Корея U-20, Франция U-20 — США U-20, Аргентина U-20 — Мали U-20.
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Футбол , Видео
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