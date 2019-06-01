Трем фанатам «Шальке» предъявили обвинение

Трем болельщикам «Шальке» было предъявлено обвинение по результатам драки с фанатом «Манчестер Сити» в феврале 2019 года.

Одну фигуранту вменяется покушение на убийство, двум другим — нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает AP.

Инцидент случился незадолго до окончания матча Лиги чемпионов «Шальке» — «Манчестер Сити», когда произошла стычка фанатов двух команд. В ходе драки один из английских болельщиков получил сильный удар по лицу и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Полиция через несколько дней арестовала предполагаемых преступников. С тех пор главный подозреваемый находится под стражей.