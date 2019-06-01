Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трем фанатам «Шальке» предъявили обвинение 

Football Media + ещё 1 2 часа назад
Трем болельщикам «Шальке» было предъявлено обвинение по результатам драки с фанатом «Манчестер Сити» в феврале 2019 года.
Одну фигуранту вменяется покушение на убийство, двум другим — нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает AP.
Инцидент случился незадолго до окончания матча Лиги чемпионов «Шальке» — «Манчестер Сити», когда произошла стычка фанатов двух команд. В ходе драки один из английских болельщиков получил сильный удар по лицу и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Полиция через несколько дней арестовала предполагаемых преступников. С тех пор главный подозреваемый находится под стражей.
Football Media: последние новости
Артем Дзюба: одна женщина перед нами спустила джинсики, у неё была морщинистая попка Дзюба о сериалах: «Друзья» для меня номер один, а «Викинги» стоят намного выше «Игры престолов» Себастьян Шиманьски: «Уверен, что продолжу прогрессировать в «Динамо»
Футбол , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ника» и «Броненосец» открыли второй этап RC44 Cup
Нашествие бегемотов прервало матч по регби
Волейбол. Женская сборная России снова проиграла
Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов»1
Польский хавбек Шиманьский перешел в «Динамо»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение