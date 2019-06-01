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Аршавин рассказал, кто победит в Лиге Чемпионов 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился с НСН ожиданиями от встречи английских команд «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.
Судить матч будет Дамир Скомина — футбольный судья из Словении.
Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин в эфире НСН признался, что не болеет за «Ливерпуль», но прогнозирует успех команды и его тренера Юргена Кноппа в матче с британским клубом «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.
«Я думаю, что победит Ливерпуль. Я не скажу, что я за них болею, просто мне симпатичен Юрген Кнопп, поэтому я хотел бы, чтобы его команда и он сегодня победили. Думаю, что счет будет 3:1 в пользу Ливерпуля», — заявил Аршавин.
Ранее британский художник Билл Эспри назвал спецкору НСН главную ценность «Футбола для дружбы».
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Футбол , Андрей Аршавин , ИТАР-ТАСС
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