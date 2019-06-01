Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший "Реал" к провалу, сообщает Marca

Месси заявил, что в начале сезона предупреждал, что продажа игрока высочайшего класса будет дорого стоить «Реалу». И его прогноз сбылся.

«Когда начался сезон, я прямо сказал об этом, и в Мадриде некоторые разозлились, но это правда. Как можно продать игрока, который забивает 50 голов за сезон?», — удивился Месси.

По мнению форварда, неприятности, доставшиеся на долю «Реала» произошли бы с любой командой, покинь её Роналду.

«Конечно, испанской лиге недостает Роналду, такие игроки приводят к мощной конкуренции, заставляют других совершенствоваться и делают турнир сильным», — заключил аргентинец.

Ранее продажу Роналду в итальянский «Ювентус» также раскритиковал капитан «Реала» Серхио Рамос.

Роналду продали в «Ювентус» год назад. В его отсутствие «Реал» полностью провалил сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов и заняла в испанском чемпионате только третье место.