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«Зенит» попытается заманить «Барселону» в Россию 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о проведении товарищеского матча летом 2019 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, однако пока не завершены. Игра должна состояться в промежутке между 27 июля и 4 августа. Предположительная дата поединка — 1 августа. Если клубы договорятся, то каталонцы в общей сложности проведут шесть игр перед стартом национального чемпионата.
При этом руководство «Барселоны» рассматривает вариант с приездом в Россию. Отмечается, что «Зенит» сделал «Барселоне» интересное предложение.
«Зенит» в сезоне-2018/2019 стал чемпионом России. «Барселона» также выиграла национальное первенство, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.
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Футбол , Зенит
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