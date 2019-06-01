«Зенит» попытается заманить «Барселону» в Россию

Санкт-петербургский «Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о проведении товарищеского матча летом 2019 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, однако пока не завершены. Игра должна состояться в промежутке между 27 июля и 4 августа. Предположительная дата поединка — 1 августа. Если клубы договорятся, то каталонцы в общей сложности проведут шесть игр перед стартом национального чемпионата.

При этом руководство «Барселоны» рассматривает вариант с приездом в Россию. Отмечается, что «Зенит» сделал «Барселоне» интересное предложение.

«Зенит» в сезоне-2018/2019 стал чемпионом России. «Барселона» также выиграла национальное первенство, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.