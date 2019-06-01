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Появились подробности гибели бывшего футболиста «Реала» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб по пути из Севильи в город Утрера. Подробности аварии опубликовало издание AS.
ДТП произошло в 11:40 по местному времени в субботу, 1 июня. Машина, в которой ехал Рейес, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер.
О гибели Рейеса сообщалось ранее 1 июня. Спортсмену было 35 лет. Последним клубом полузащитника была испанская «Эстремадура», контракт с ней футболист подписал в январе 2019 года.
Рейес является воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Футболист выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, а с «Атлетико» дважды становился победителем Лиги Европы. С «Севильей» этот трофей он брал трижды.
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Футбол , Хосе Рейес , Реал
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