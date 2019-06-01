Появились подробности гибели бывшего футболиста «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб по пути из Севильи в город Утрера. Подробности аварии опубликовало издание AS.

ДТП произошло в 11:40 по местному времени в субботу, 1 июня. Машина, в которой ехал Рейес, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер.

О гибели Рейеса сообщалось ранее 1 июня. Спортсмену было 35 лет. Последним клубом полузащитника была испанская «Эстремадура», контракт с ней футболист подписал в январе 2019 года.

Рейес является воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Футболист выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, а с «Атлетико» дважды становился победителем Лиги Европы. С «Севильей» этот трофей он брал трижды.