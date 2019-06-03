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«Челси» не хочет отпускать Сарри в «Ювентус» без компенсации 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри может возглавить итальянский «Ювентус».
Английский клуб хочет получить дополнительные £5 млн от представителей итальянского клуба за досрочное расторжение контракта со специалистом, сообщает The Independent.
Договор Сарри с «синими» рассчитан до 2021 года.
В прошедшем сезоне под руководством итальянского тренера «Челси» стал победителем Лиги Европы.
Президент футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли провёл встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри в Баку, где прошёл финал Лиги Европы, ранее писал News.ru.
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