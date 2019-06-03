«Челси» не хочет отпускать Сарри в «Ювентус» без компенсации

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри может возглавить итальянский «Ювентус».

Английский клуб хочет получить дополнительные £5 млн от представителей итальянского клуба за досрочное расторжение контракта со специалистом, сообщает The Independent.

Договор Сарри с «синими» рассчитан до 2021 года.

В прошедшем сезоне под руководством итальянского тренера «Челси» стал победителем Лиги Европы.

Президент футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли провёл встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри в Баку, где прошёл финал Лиги Европы, ранее писал News.ru.