Фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют продать игрока из-за лайка

Поклонники "красных дьяволов" в комментариях под записью потребовали продать чилийского футболиста. Некоторые пользователи отметили, что Санчес ранее выступал вместе с Окслейд-Чемберленом в лондонском "Арсенале", и их связывают дружеские отношения.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде 1 июня, "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов на крайние меры для избавления от игрока.