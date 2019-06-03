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Фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют продать игрока из-за лайка 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фанаты "Манчестер Юнайтед" раскритиковали нападающего Алексиса Санчеса за то, что он поставил в инстаграме лайк под фотографией полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена с кубком Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Поклонники "красных дьяволов" в комментариях под записью потребовали продать чилийского футболиста. Некоторые пользователи отметили, что Санчес ранее выступал вместе с Окслейд-Чемберленом в лондонском "Арсенале", и их связывают дружеские отношения.
В финале Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде 1 июня, "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов на крайние меры для избавления от игрока.
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Футбол , Алекс Окслейд-чемберлен , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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